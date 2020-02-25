Создающий новые ценности Yelo Bank при этом продолжает оберегать народные ценности. Так, в связи с праздником Новруз Yelo Bank дал старт проекту «Новруз хончасы».

В рамках проекта коллектив Yelo Bank вручает малоимущим семьям праздничные подарки, состоящие из атрибутов Новруза и продуктов питания.

Первыми эстафету приняли сотрудники филиала "Ленкорань", которые в первый вторник Новруза - Су чершенбеси порадовали малоимущие семьи, живущие на южном берегу Каспийского моря.

Принявшие эстафету от филиала "Ленкорань" коллектив филиала "Барда" во второй вторник Новруза - Од чершенбеси подарил праздничное настроение жителям одноименного района.

Далее филиал "Барда" передал эстафету филиалу "Гянджа". Таким образом, в следующий вторник гостями "Новруз хончасы» Yelo Bank-а станут малоимущие семьи из Гянджи.

Отметим, что филиал "Гянджа" передаст эстафету головному офису Yelo Bank, а также филиалам, расположенным в Баку и на Апшеронском полуострове. В день Торпаг чершенбеси руководство банка, а также коллективы филиалов в Баку и Сумгаите порадуют людей, живущих в этом регионе.

Yelo Bank меняется для того, чтобы служить от души и с улыбкой. Мы рады дарить радость не только своим клиентам, но и всем гражданам страны!