В одной из карантинных зон побывал корреспондент Real TV, который ознакомился с ситуацией в карантине и созданными там условиями.

Как уже сообщалось, в Азербайджане зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В связи с этим, а также учитывая эпидемиологическую обстановку в соседних странах, в частности, в Иране, в специально выделенных медицинских учреждениях Азербайджана в целях предотвращения распространения инфекции созданы карантинные зоны.

Генеральный директор больницы, в которой создана карантинная зона, Эмин Гусейн рассказал телерепортеру об условиях, созданных в карантинной зоне для пациентов с подозрением на заболевание коронавирусом. По его словам, доступ в стационарное отделение для таких больных полностью ограничен.

Как сказал главврач, в зоне карантина находятся люди, вступавшие в контакт с гражданами, у которых подозревается наличие коронавируса. Взятые у пациентов анализы показали отсутствие какой бы то ни было у них инфекции. Однако, на основании протокола Всемирной организации здравоохранения, карантин продолжается 14 дней.

Содержащиеся в карантине люди в интервью журналисту рассказали о своем состоянии и об условиях пребывания в карантине.