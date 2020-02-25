Мэрия о профилактике вирусов и дезинфекции в Баку фото
В Баку в целях предотвращения риска распространения коронавирусной инфекции проводятся неотложные мероприятия, сообщили haqqin.az в пресс-службе Исполнительной власти Баку.
Согласно информации, для того, чтобы не допустить случаев заражения этой инфекцией, в целях повышения эффективности проводимых соответствующих профилактических мероприятий в жилых домах столицы, местах общего пользования домов, в подъездах и лестничных пролетах, в кабинах лифтов и вокруг них, на площадках контейнеров бытовых отходов, в дошкольных учреждениях, подчиненных ИВ Баку, и в других местах проводятся медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия.
ИВ Баку призывает граждан соблюдать личные и коллективные гигиенические нормы.