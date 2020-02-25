В Латвии выписали первую заразившуюся коронавирусом пациентку

Первую в Латвии пациентку, у которой был обнаружен коронавирус, отпустили домой, поскольку повторный тест не подтвердил диагноз, сообщила журналистам представитель Рижской восточной клинической больницы Илга Намниеце, передает РИА Новости.

В понедельник в Латвии на пресс-конференции с участием главы Минздрава Илзе Винкеле было официально объявлено о первом случае заражения коронавирусом в стране. Женщина прилетела в Ригу из Италии, где была вместе с дочерью, из аэропорта "Рига" она добиралась домой на частном транспорте, в пути ни с кем не контактировала.

"У женщины наблюдаются очень легкие симптомы, а повторный анализ на Covid-19 не был позитивным. Она выписана из больницы и отправлена долечиваться домой", - сказала Намниеце.

Женщина должна провести дома в самоизоляции не менее 14 дней. Вместе с женщиной из больницы выписали и ее маленькую дочь.