Глава азербайджанской диаспоры в Киргизии Нусрет Мамедов намерен издать книгу на основе нашумевшей статьи Льва Аскерова про Сумгаитские события, опубликованной в «Независимой газете». С соответствующим обращением Нусрет Мамедов обратился к журналисту Льву Аскерову.

Данная статья будет переведена на киргизский язык и опубликована в виде небольшой книги. Планируется издать книгу и на русском языке.

По инициативе главы диаспоры, обе книги будут распространяться на бесплатной основе.

Напомним, что на прошлой неделе в «Независимой газете» была опубликована статья Льва Аскерова «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было». В статье на основании архивных документов и свидетельств очевидцев рассказывается о том, что сумгаитские события явились результатом заранее подготовленной крупной провокации советских спецслужб.

Сразу после обращения посла Армении в Москве Вардана Тоганяна к генпрокурору России и в Роскомнадзор, данная статья была удалена с сайта «Независимой газеты». На само издание также было подано в суд.