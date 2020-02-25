Глава азербайджанской диаспоры в Москве обратился к Генпрокурору: "Следователь Калиниченко подтверждает - это дело рук армян"

Председатель азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев обратился к Генеральному прокурору России Игорю Краснову для обеспечения безопасности журналиста Льва Аскерова, статья которого о Сумгаитских событиях была опубликована в «Независимой газете». Копия письма направлена в редакцию haqqin.az.

«В преддверии годовщины Сумгаитских событий 1988 года обозреватель Лев Мабудович Аскеров в российской «Независимой газете" опубликовал статью «Сумгаитская трагедия". С чего начиналось и как это было" по архивным документам КГБ СССР и Азербайджана. В данной публикации автор ссылался только на архивные документы и свидетельства очевидцев, в которых говорилось, что сумгаитские события явились результатом заранее подготовленной крупной провокации армянских националистов и армянского лобби в советских спецслужбах», - говорится в обращении.

Шамиль Тагиев отмечает, что впервые за 32 года в российской прессе открыто и обоснованно была озвучена истинная причина Сумгаитских событий, названы исполнители данной бесчеловечной провокации, как против азербайджанского так и армянского населения города Сумгаита.

«Об этом в своих воспоминаниях «О Сумгаитских событиях из первых уст» говорит бывший сотрудник, старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Владимир Иванович Калиниченко, который в то время занимался расследованием данного дела. Для нас заказчики и исполнители в лице армянских националистов Сумгаитских событий известны. Мы просим Вас встать на защиту справедливости и закона, взять под личный контроль безопасность журналиста Льва Мабудовича Аскерова и не допустить провокации со стороны представителей армянской диаспоры России и диппредставительства», - говорится в письме.