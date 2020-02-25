В целях профилактики инфекции коронавируса в Центре обмена транспортом «Кёроглу» и на регулярных автобусных маршрутах проводятся дезинфекционные мероприятия. Об этом haqqin.az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Для увеличения эффективности охраны здоровья пассажиров был проведен ряд профилактических мероприятий. На конечных пунктах автобусных маршрутов салоны автобусов обрабатываются специальными лекарствами. Все перевозчики получили соответствующие распоряжения.