БТА о дезинфекции автобусов Фото

Отдел информации

В целях профилактики инфекции коронавируса в Центре обмена транспортом «Кёроглу» и на регулярных автобусных маршрутах проводятся дезинфекционные мероприятия. Об этом haqqin.az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Для увеличения эффективности охраны здоровья пассажиров был проведен ряд профилактических мероприятий. На конечных пунктах автобусных маршрутов салоны автобусов обрабатываются специальными лекарствами. Все перевозчики получили соответствующие распоряжения.

891 просмотров