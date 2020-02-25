Азербайджанская диаспора в Москве негодует: "Нам угрожают, но Москва не реагирует"

В связи с этим, общественная организация обратилась с письмом к Генпрокурору России Игорю Краснову и главе Роскомнадзора Александру Жарову. В обращении, в частности говорится, что в статье «Независимой газеты» на основании архивных документов и свидетельств очевидцев рассказывается о том, что сумгаитские события явились результатом заранее подготовленной крупной провокации советских спецслужб.

Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области выступила в защиту «Независимой газеты», которая опубликовала громкую статью автора haqqin.az Льва Аскерова «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было».

Вместе с тем, Национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области не скрывает своего удивления по поводу того, что данная статья была удалена с сайта после обращения посла Армении в России Вапдана Тоганяна Генпрокурору России и в Роскомнадзор.

При этом общественная организация напоминает, что в декабре 2019 года она обращалась в Роскомнадзор в связи с публикацией армянского издания Yerkramas.org, где оно в качестве эпиграфа использовало слова приспешника фашистов Гарегина Нжде «Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком». Национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области просила Роскомнадзор принять меры как к сайту, так и ко всем ответственным за экстремистские действия, разжигающие межнациональную рознь в России, где 20% населения составляют тюркоязычные народы.

В Роскомнадзоре было заявлено, что данное обращение было перенаправлено на рассмотрение в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Вместе с тем сайт Yerkramas.org успешно продолжает свою деятельность.