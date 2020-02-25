Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве совместно с перевозчиками, осуществляющими международные и внутренние пассажироперевозки в действующих на территории республики 56 автовокзальных и автостанционных комплексах, обеспечивает ежедневную дезинфекцию автотранспортных средств, а также территорий автовокзалов, залов ожидания, служебных помещений, участков культурно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

Дезинфекционные работы автотранспортных средств на ночных рейсах проводятся с 06:00, по другим рейсам – в ночные часы.

Согласно поручению Государственной службы автомобильного транспорта, сегодня в Бакинском международном автовокзальном комплексе были осуществлены необходимые меры и дезинфекционные работы в салонах автотранспортных средств, на перронах, в кассах, залах ожиданий, информационном центре, санитарных узлах, транспортных узлах и расположенных там объектах общественного питания, хостеле, отеле, автозаправочной станции, комнатах технического осмотра, медицинском кабинете и центре обслуживания «Шебеке».

Информационный центр Бакинского международного автовокзального комплекса (012 406-01-58/59) работает круглосуточно для принятия обращений по задержанным рейсам и решения иных вопросов, которые могут возникнуть у пассажиров в связи коронавирусом.

Гражданам, в течение последних 14 дней находящимся в Исламской Республике Иран, не будет разрешено пересекать азербайджано-грузинскую границу. Эта информация доступна как в кассах, так и на сайте.

Дезинфекционные работы, которые проводились в автобусах, осуществляющих междугородные и международные рейсы, каждые 3 дня, в связи с создавшейся ситуацией проводятся ежедневно.

С учетом текущих мер безопасности пассажирам рекомендуется путешествовать автобусами, осуществляющими регулярные рейсы, и не пользоваться транспортными средствами, которые находятся за пределами автовокзала.

Ежедневные дезинфекционные работы также проводятся на работающих в столице автомобилях ООО «Бакинская служба такси». Водители обеспечиваются необходимыми средствами для защиты от вирусов.

ООО «Азерпочт» также принимает соответствующие меры. Дезинфекционные работы проводятся в центре по перевозке почты и центрах обслуживания «Шебеке», почтовых филиалах и отделениях. Центр по перевозке почты, предприятие связи «Азерэкспресспочт», почтовые филиалы в Астаре, Билясуваре, Газахе, Балакене, Хачмазе, Гусаре, Агстафе обеспечены масками, перчатками и спиртом.

С сотрудниками, которые постоянно находятся в контакте с населением, проведены мероприятия по повышению осведомленности о коронавирусе в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

В центральном административном здании ООО «Азтелеком» 4 раза в день проводится дезинфекция рабочих помещений, санитарных узлов, коридоров, лифтов, лестниц, установленных при входе в ООО турникетов и дверных замков.