Минтранспорта и связи предпринимает меры по предотвращению распространения коронавируса фото; видео
Министерство транспорта, связи и высоких технологий осуществляет ряд неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве совместно с перевозчиками, осуществляющими международные и внутренние пассажироперевозки в действующих на территории республики 56 автовокзальных и автостанционных комплексах, обеспечивает ежедневную дезинфекцию автотранспортных средств, а также территорий автовокзалов, залов ожидания, служебных помещений, участков культурно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.
Дезинфекционные работы автотранспортных средств на ночных рейсах проводятся с 06:00, по другим рейсам – в ночные часы.
Согласно поручению Государственной службы автомобильного транспорта, сегодня в Бакинском международном автовокзальном комплексе были осуществлены необходимые меры и дезинфекционные работы в салонах автотранспортных средств, на перронах, в кассах, залах ожиданий, информационном центре, санитарных узлах, транспортных узлах и расположенных там объектах общественного питания, хостеле, отеле, автозаправочной станции, комнатах технического осмотра, медицинском кабинете и центре обслуживания «Шебеке».
Информационный центр Бакинского международного автовокзального комплекса (012 406-01-58/59) работает круглосуточно для принятия обращений по задержанным рейсам и решения иных вопросов, которые могут возникнуть у пассажиров в связи коронавирусом.
Гражданам, в течение последних 14 дней находящимся в Исламской Республике Иран, не будет разрешено пересекать азербайджано-грузинскую границу. Эта информация доступна как в кассах, так и на сайте.
Дезинфекционные работы, которые проводились в автобусах, осуществляющих междугородные и международные рейсы, каждые 3 дня, в связи с создавшейся ситуацией проводятся ежедневно.
С учетом текущих мер безопасности пассажирам рекомендуется путешествовать автобусами, осуществляющими регулярные рейсы, и не пользоваться транспортными средствами, которые находятся за пределами автовокзала.
Ежедневные дезинфекционные работы также проводятся на работающих в столице автомобилях ООО «Бакинская служба такси». Водители обеспечиваются необходимыми средствами для защиты от вирусов.
ООО «Азерпочт» также принимает соответствующие меры. Дезинфекционные работы проводятся в центре по перевозке почты и центрах обслуживания «Шебеке», почтовых филиалах и отделениях. Центр по перевозке почты, предприятие связи «Азерэкспресспочт», почтовые филиалы в Астаре, Билясуваре, Газахе, Балакене, Хачмазе, Гусаре, Агстафе обеспечены масками, перчатками и спиртом.
С сотрудниками, которые постоянно находятся в контакте с населением, проведены мероприятия по повышению осведомленности о коронавирусе в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.
В центральном административном здании ООО «Азтелеком» 4 раза в день проводится дезинфекция рабочих помещений, санитарных узлов, коридоров, лифтов, лестниц, установленных при входе в ООО турникетов и дверных замков.
Кроме того, планируется приобрести необходимые средства для защиты от вирусов для использования в 57 телекоммуникационных узлах, находящихся в подчинении ООО «Азтелеком».
В ООО «Бакинская телефонная связь» и находящихся в его подчинении центрах обслуживания связи, АТС, телекоммуникационном операторе AzEvroTel и ООО «Азеррабиталайихе» проводится ряд упреждающих мер по профилактике нового вида коронавируса (2019-nCoV).
Подготовлена статья информативного характера о коронавирусе, которая представлена в действующие при Baktelecom центры обслуживания в целях просвещения. Создана горячая линия (598 38 99 и 598 46 99) и обеспечено ее функционирование в режиме 24/7. Работники горячей линии проинструктированы о вирусной инфекции. В центрах обслуживания, структурах и подразделениях Baktelecom началось проведение дезинфекционных работ в усиленном режиме.
С целью своевременного и точного сбора информации поручено ежедневно до 9:20 сообщать диспетчерскому центру о сотрудниках, которые обратились в больницы с дыхательными заболеваниями, а также обращениях по коронавирусу на горячую линию.
В целях усиления работы по пропаганде предотвращения распространения коронавируса в административном здании, центрах обслуживания, структурах и подразделениях Baktelecom началось размещение информации, подготовленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), на азербайджанском языке.
С целью улучшения условий следования сотрудниками правилам личной и коллективной гигиены приобретены в необходимом объеме антисептические растворы, жидкое мыло, медицинские перчатки и маски и другие профилактические средства.
В рамках реализуемого проекта «Оптика в дом», а также при обеспечении других телекоммуникационных услуг поручено провести инструктаж сотрудников, которые постоянно находятся в контакте с населением, обеспечить их защитными средствами (медицинские перчатки, медицинские маски и маски типа N95 и спиртосодержащие дезинфицирующие средства).
Министерство транспорта, связи и высоких технологий с целью предотвращения возможной опасности коронавирусной инфекции (COVID-19) и случаев его распространения временно приостановило проведение намеченных на март публичных мероприятий. Так, изменено время стартап-туров «I2B – От идеи к бизнесу», проведение которых планировалось в регионах, Молодежного форума по управлению интернетом по кибербезопасности в рамках II международной Недели кибербезопасности и других мероприятий.