«Добро пожаловать, очень рад видеть вас. Уверен, что визит будет продуктивным и приятным. Нас связывают давние узы. Рад, что сегодня вы нас посещаете. Конечно, повестка дня вашего пребывания достаточно обширна. Насколько я знаю, очень много встреч. Думаю, все они будут очень конструктивными, и по результатам мы наметим пути дальнейшего сотрудничества. Потому что большой потенциал есть и в сфере увеличения товарооборота, и в сфере осуществления инвестиционных проектов, культурных проектов. Мы, в общем-то, соседи, живем практически в одном регионе. Поэтому, конечно, что касается сельскохозяйственных направлений, они, в общем-то, схожи. Поэтому много направлений есть по кооперации. Также, как вы знаете, мы активно используем вашу сельскохозяйственную технику. И наши фермеры довольны. Так что широкий объем работы, широкая повестка дня. Надеюсь, что визит будет очень результативным. Еще раз добро пожаловать», - сказал президент Ильхам Алиев , приветствуя российскую делегацию.

«Мы уже начали работать и уже немало контактов состоялось. Представители бизнеса работают. Я знаю, что это очень конкретные проекты, есть интерес обеих сторон. Это и наши машиностроители, как Вы сказали, это и компания Waterfall PRO. Это компания, которая производит полимеры, и сырье она получают отсюда. Потенциал большой, около 60 тысяч тонн продукции. Я надеюсь, что договоренности, которые сегодня есть, реально реализуются, они практически уже начали реализовываться. Ростовская область - многодиверсифицированный регион. В последние годы у нас неплохая динамика развития промышленного сектора, агропромышленного сектора. У нас прекрасные возможности для развития туристического потенциала. И несколько компаний готовы подписать завтра соглашения о развитии отношений. Отдельно я бы отметил тему гуманитарного сотрудничества. Наши вузы и сегодня имеют договора о сотрудничестве. Я знаю, что это реализовано в конкретных отношениях нашего Ростовского государственного технического университета, Южного федерального университета и ряда других. И что приятно, эти партнерские отношения имеют давнюю историю», - сказал Василий Голубев.

Видеоальбом посвящен визиту в 1980 году великого лидера Гейдара Алиева, возглавлявшего в то время Азербайджан, в Ростовскую область. В ходе визита великий лидер принял участие в открытии мемориала «Самбекские высоты», являющегося символом освобождения Ростовской области и посвященного героизму азербайджанских солдат, проявивших исключительную отвагу в годы Великой Отечественной войны. В то время 130-я и 416-я дивизии, состоящие из наших соотечественников, мужественно сражавшихся в боях с немецкими фашистами, были удостоены почетного звания «Таганрогская».

«Я очень благодарен за напоминание о нашей общей истории. Конечно, то, что 40 лет назад Гейдар Алиевич Алиев в Ростовской области принимал участие в открытии этого мемориала – эта история для нас очень дорога. Спасибо за то, что вы храните эту память, спасибо вам за такой трогательный видеоролик. И, конечно, в этом году будет большое празднование нашей общей Победы. В Азербайджане ветераны Великой Отечественной войны со стороны государства поддерживаются и морально, и материально. Мы всегда помним их героический подвиг. Я обычно 9 мая провожу в Баку вместе с ветеранами. Но я получил приглашение Владимира Владимировича Путина и в этом году 9 мая планирую быть в Москве. Также хочу сказать, что офицеры азербайджанской армии будут маршировать по Красной площади в знак нашей общей Победы.

Также хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что и у России, и у Азербайджана полностью идентичная позиция по этому вопросу. Мы также решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками переписывания истории и попытками героизации фашизма и фашистов. Поэтому тут наши позиции полностью совпадают, и эти позиции основаны как на исторической правде, на справедливости, так и на том, чтобы будущие поколения никогда не усомнились в том, кто был агрессором, кто был жертвой агрессии, кто победил и какой ценой была достигнута эта Победа.

Мы в Азербайджане чтим память всех погибших советских граждан и, конечно же, наших представителей. Половина из всех, кто участвовал войне от Азербайджана, погибли, более 300 тысяч. Азербайджан в годы войны на 90 процентов обеспечивал советскую армию смазочными маслами, на 80 процентов бензином и горючим для танков. И это сыграло важную роль в нашей общей Победе. Также на наших заводах производились необходимые вооружения, в том числе знаменитые «Катюши». Так что мы чтим этот день, и еще раз хочу выразить благодарность за эту память. Спасибо», - сказал Ильхам Алиев.

Представляем вашему вниманию преподнесенную губернатором Ростовской области Василием Голубевым президенту Ильхаму Алиеву видеозапись, посвященную визиту великого лидера Гейдара Алиева в Ростовскую область в 1980 году для участия в открытии мемориала «Самбекские высоты».