Хаменеи о коронавирусе в Иране: страна переживала и не такое

"Коронавирус не является столь уж великим бедствием, страна переживала и не такое. Я не говорю, что проблема незначительная, но в то же время не следует преувеличивать ее масштабы", - написал Хаменеи в Twitter, передает Интерфакс.

Ситуация с распространением нового типа коронавируса COVID-19 - не самая большая проблема для иранского народа, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Верховный лидер Ирана выразил надежду, что "близки дни", когда все заболевшие иранцы поправятся. Он также пожелал выздоровления жителям других стран.

Кроме того, Хаменеи заявил, что граждане Исламской Республики должны следовать рекомендациям властей по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. "Не нарушайте рекомендации и инструкции ответственных органов по профилактике, поддержанию чистоты рук, лица и среды обитания", - приводит его слова Reuters. Выступая в прямом эфире государственного телевидения, Хаменеи также указал, что правительственные органы должны оказывать полную поддержку министерству здравоохранения.

Ранее во вторник сообщалось, что число скончавшихся в результате заражения коронавирусом иранцев увеличилось до 77. Выявлено уже 2,3 тыс. случаев заражения. Среди заболевших - 23 иранских парламентария, а также вице-президент и замминистра здравоохранения.