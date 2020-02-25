Закрытое заседание парламента Турции

Парламент Турции под председательством спикера Мустафы Шентопа проводит закрытое заседание по ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Как сообщает Anadolu, с докладами по ситуации на северо-западе Сирии и о ходе операции "Весенний щит" перед депутатами должны выступить глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Хулуси Акар. На обсуждениях также присутствует вице-президент Турции Фуат Октай.

Каждому министру и представителям партий, имеющих фракции в парламенте, на выступлениях отведено по полчаса. Также по 5 минут выделено трем депутатам от партии, не имеющей фракции в высшем законодательном органе страны.