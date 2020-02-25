Экс-президента Грузии лишили государственной охраны

Экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили лишили государственной охраны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Накануне я от всего сердца поблагодарил своих телохранителей за прекрасную службу и попрощался с лучшей командой преданных бойцов", - написал Маргвелашвили.