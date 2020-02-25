Экс-президента Грузии лишили государственной охраны
Экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили лишили государственной охраны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Накануне я от всего сердца поблагодарил своих телохранителей за прекрасную службу и попрощался с лучшей командой преданных бойцов", - написал Маргвелашвили.
По мнению экс-президента, это еще одно политизированное решение и попытка подорвать институт президента в Грузии, пишут грузинские СМИ.
Ранее президентам Грузии полагалась персональная охрана со дня избрания и до конца жизни. После вступления в силу поправок к закону "О специальной службе государственной охраны" президенту предоставляется персональная охрана со дня вступления в должность и сохраняется в течение года после сложения полномочий, если оно не является результатом нарушения Конституции или совершения преступления, пишет Sputnik Грузия.
Георгий Маргвелашвили занимал пост президента Грузии с 2013 по 2018 год. Недавно он решил вернуться в политику в качестве оппозиционера.