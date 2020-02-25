На фоне коронавируса США пошли на экстренные меры
Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку, чтобы защитить экономику от последствий эпидемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.
Cтавка снижена на полпроцента до целевого диапазона 1-1,25%.
«Коронавирус представляет собой эволюционирующий риск для экономики. В свете этого и в поддержку достижения своих целей по занятости и ценовой стабильности ФРС приняла решение о снижении целевого диапазона ставки по федеральным фондам», — цитирует Reuters сообщение регулятора.
До начала заседания источники в Белом доме сообщали, что президент США Дональд Трамп, директор Национального экономического совета при Белом доме США Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин настаивают на скорейшем снижении ставок. Они требовали, чтобы решение было принято до очередного заседания 17-18 марта.
Согласиться на требования Трампа, который в последние годы резко критикует ФРС, регулятор заставил продолжающийся обвал рынков. После выхода коронавируса за пределы Китая главные американские индексы, Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ растеряли весь рост с начала года.