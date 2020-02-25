В России за день четыре самолета совершили экстренную посадку

В России за один день четыре самолета были вынуждены совершить экстренную посадку.

Как передает Дойче велле, в двух случаях авиарейсы были прерваны из-за анонимных угроз о минировании. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс по маршруту Владивосток - Москва, сел в аэропорту Хабаровска, а самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, - в Перми.