В России за день четыре самолета совершили экстренную посадку
В России за один день четыре самолета были вынуждены совершить экстренную посадку.
Как передает Дойче велле, в двух случаях авиарейсы были прерваны из-за анонимных угроз о минировании. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс по маршруту Владивосток - Москва, сел в аэропорту Хабаровска, а самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, - в Перми.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В результате проверки следов взрывчатки на борту самолетов обнаружено не было.
Сегодня же в аэропорт Шереметьево экстренно вернулся Boeing 737 "Аэрофлота", летевший в швейцарский Цюрих. Причиной внеплановой посадки стало срабатывание датчика отказа управления закрылками. Чуть позже в Шереметьево вернулся A320 "Аэрофлота", выполнявший рейс в столицу Болгарии Софию. Согласно источникам, самолет развернулся над Беларусью из-за сработавшего датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей.