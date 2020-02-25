Из-за распространения в мире нового коронавируса COVID-19 туристическая отрасль Грузии может оказаться на грани банкротства, рассказал глава Ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили на встрече представителей индустрии туризма.

"Мы получили первый серьезный удар - за последние 5-6 дней в тбилисских гостиницах 80-90% броней на март и апрель были отменены. Это означает, что отрасль почти на грани банкротства. Я не знаю, что будет завтра", - цитирует его Интерфакс.

При этом руководитель ассоциации отметил, что коронавирус - глобальная проблема: "Никто не виноват, мы не собираемся никого обвинять. Нам просто нужно сейчас найти выход из этой ситуации, что можно сделать, чтобы не встать перед ситуацией вынужденного увольнения персонала в наших отелях и ресторанах".

Алавердашвили отметил, что сильнее всего пострадал Тбилиси, поскольку в большинстве регионов активный туристический сезон еще не стартовал, и они смогут продержаться какое-то время за счет внутреннего туризма.

Ранее о сложной ситуации, возникшей из-за коронавируса в туристическом секторе Грузии, заявила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава.

Напомним, на сегодня в Грузии подтверждены три случая заболевания коронавирусом.