США пообещали Турции военную помощь в Идлибе

По словам посла США в Турции Дэвида Саттерфилда, Вашингтон рассматривает запрос Анкары на поставку американской системы ПВО.

«Турция является союзником НАТО. Большая часть военных использует американскую технику. Мы позаботимся о том, чтобы оно было готово и пригодно для использования»,— приводит слова Джеффри Reuters.

Ранее Bloomberg сообщил о запросе Турции с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot в Хатае — на южной границе страны. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар допустил размещение комплексов в качестве меры поддержки турецких действий в Идлибе. «Речь не идет о появлении американских военнослужащих в Идлибе. Они прислали нам батареи ПВО. Против нашей страны существует воздушная, ракетная, угроза. Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot», — сказал тогда Акар. По его словам, Анкара при этом не намерена отказываться от российских комплексов С-400.