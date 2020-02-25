Разрушительный торнадо в США: 19 погибших фото
Не менее 156 человек пострадали и еще не менее 19 погибли от торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, сообщает газета USA Today.
«Это душераздирающе… У нас потери жизней по всему штату. В четырех разных округах, по состоянию на это утро, подтвердили смертельные случаи», — заявил глава штата Теннесси Билл Ли, отметив, что в настоящий момент некоторое число людей остаются пропавшими без вести. Глава штата также рассказал, что 30 спасателей пострадали во время работ.
«Молитвы за всех тех, кто пострадал от разрушительных торнадо в Теннесси. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Федеральное правительство всегда рядом с вами в это трудное время», — написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.
В Нэшвилле от непогоды пострадали порядка 48 построек, в том числе местная пожарная станция. Во многих домах выбиты окна и отсутствует электричество.