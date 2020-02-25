Не менее 156 человек пострадали и еще не менее 19 погибли от торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, сообщает газета USA Today.

«Это душераздирающе… У нас потери жизней по всему штату. В четырех разных округах, по состоянию на это утро, подтвердили смертельные случаи», — заявил глава штата Теннесси Билл Ли, отметив, что в настоящий момент некоторое число людей остаются пропавшими без вести. Глава штата также рассказал, что 30 спасателей пострадали во время работ.