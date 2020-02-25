Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Амстердаме начнется жеребьевка футбольной Лиги наций-2020/21.

Азербайджан на церемонии представят президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов, вице-президент Эльшад Насиров и тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Сборная Азербайджана во втором розыгрыше Лиги наций будет выступать в Лиге «С». При жеребьевке наша команда будет находиться в последней четвертой корзине вместе с Арменией, Казахстаном и Молдовой. То есть с этими сборными мы в одну группу не попадем.

Соперниками сборной Азербайджана могут стать:

корзина 1 – Греция, Албания, Черногория, Грузия;

корзина 2 - Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр;

корзина 3 - Эстония, Словения, Литва, Люксембург.

Наша команда получит по одному сопернику из этих трех корзин. По итогам двухкругового турнира победители групп в Лиге «С» получат право в следующем цикле Лиги наций выступать в Лиге «B». При этом из Лиги «С» в слабейшую Лигу «D» вылетят лишь две команды. Они будут определены в марте 2022 года в стыковых матчах между сборными, занявшими в своих группах 4-е места.

Первые матчи Лиги наций пройдут 3-5 сентября, а завершится групповой турнир 15-17 ноября 2020 года.

Две сборные из Лиги наций получат право побороться за выход на чемпионат мира-2022. Подробно об этом haqqin.az рассказывал вчера.