Жеребьевка Лига наций: три соперника сборной Азербайджана известны обновлено

Отдел спорта

В Амстердаме завершилась жеребьевка футбольной Лиги наций-2020/21.

Соперниками сборной Азербайджана в группе 1 стали сборные Люксембурга, Кипра и Черногории.

Лига "С":

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.

Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция.

Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.

Лига «B»:

Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия.

Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия.

Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия.

Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.

Лига «А»:

Группа 1: Польша, Босния, Италия, Голландия.

Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия.

Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.

Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.

*     *     * 21:12

В Амстердаме стартовала жеребьевка Лиги наций-2020/21.

Результаты жеребьевки в Лиге «D»:

Группа 1: Мальта, Андорра, Фареры, Латвия

Группа 2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

*      *      * 20:37

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Амстердаме начнется жеребьевка футбольной Лиги наций-2020/21.

Азербайджан на церемонии представят президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов, вице-президент Эльшад Насиров и тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Сборная Азербайджана во втором розыгрыше Лиги наций будет выступать в Лиге «С». При жеребьевке наша команда будет находиться в последней четвертой корзине вместе с Арменией, Казахстаном и Молдовой. То есть с этими сборными мы в одну группу не попадем.

Соперниками сборной Азербайджана могут стать:

корзина 1 – Греция, Албания, Черногория, Грузия;

корзина 2 - Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр;

корзина 3 - Эстония, Словения, Литва, Люксембург.

Наша команда получит по одному сопернику из этих трех корзин. По итогам двухкругового турнира победители групп в Лиге «С» получат право в следующем цикле Лиги наций выступать в Лиге «B». При этом из Лиги «С» в слабейшую Лигу «D» вылетят лишь две команды. Они будут определены в марте 2022 года в стыковых матчах между сборными, занявшими в своих группах 4-е места.

Первые матчи Лиги наций пройдут 3-5 сентября, а завершится групповой турнир 15-17 ноября 2020 года.

Две сборные из Лиги наций получат право побороться за выход на чемпионат мира-2022. Подробно об этом haqqin.az рассказывал вчера.

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