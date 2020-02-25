Жеребьевка Лига наций: три соперника сборной Азербайджана известны обновлено
В Амстердаме завершилась жеребьевка футбольной Лиги наций-2020/21.
Соперниками сборной Азербайджана в группе 1 стали сборные Люксембурга, Кипра и Черногории.
Лига "С":
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.
Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция.
Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.
Лига «B»:
Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия.
Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия.
Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия.
Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.
Лига «А»:
Группа 1: Польша, Босния, Италия, Голландия.
Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия.
Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.
Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.
* * * 21:12
В Амстердаме стартовала жеребьевка Лиги наций-2020/21.
Результаты жеребьевки в Лиге «D»:
Группа 1: Мальта, Андорра, Фареры, Латвия
Группа 2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
* * * 20:37
Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Амстердаме начнется жеребьевка футбольной Лиги наций-2020/21.
Азербайджан на церемонии представят президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов, вице-президент Эльшад Насиров и тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.
Сборная Азербайджана во втором розыгрыше Лиги наций будет выступать в Лиге «С». При жеребьевке наша команда будет находиться в последней четвертой корзине вместе с Арменией, Казахстаном и Молдовой. То есть с этими сборными мы в одну группу не попадем.
Соперниками сборной Азербайджана могут стать:
корзина 1 – Греция, Албания, Черногория, Грузия;
корзина 2 - Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр;
корзина 3 - Эстония, Словения, Литва, Люксембург.
Наша команда получит по одному сопернику из этих трех корзин. По итогам двухкругового турнира победители групп в Лиге «С» получат право в следующем цикле Лиги наций выступать в Лиге «B». При этом из Лиги «С» в слабейшую Лигу «D» вылетят лишь две команды. Они будут определены в марте 2022 года в стыковых матчах между сборными, занявшими в своих группах 4-е места.
Первые матчи Лиги наций пройдут 3-5 сентября, а завершится групповой турнир 15-17 ноября 2020 года.
Две сборные из Лиги наций получат право побороться за выход на чемпионат мира-2022. Подробно об этом haqqin.az рассказывал вчера.