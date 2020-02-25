Все протоколы закрытого заседания турецкого парламента (Меджлиса) по ситуации в провинции Идлиб останутся засекреченными минимум на 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Генассамблея Меджлиса собралась три часа назад для обсуждения сложившейся ситуации в Идлибе в свете напряженности обстановки здесь и начала новой военной операции ВС Турции.

Отметим, что ситуация вокруг провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда в результате авиаудара сирийских войск погибли 36 турецких военнослужащих.