Ильхам Алиев о жадности чиновников, коронавирусе и нехватке масок

«По имеющимся у меня данным, в последнее время в аптеках наблюдается нехватка масок. Найти этому объяснение никак невозможно. Потому что у нас есть достаточный запас масок», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с работниками Геранбойской районной центральной больницы, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТадж.

«Всем правоохранительным органам дано указание в случае обнаружения подобных фактов применять самые строгие меры наказания к гражданам, их допустившим. Потому что в отношении элементов, которые для удовлетворения своей жадности, используя нынешнюю ситуацию, прибегают к грязным делам, следует применять очень строгие меры наказания», - подчеркнул глава государства.

«Я еще раз хочу заверить азербайджанскую общественность в том, что правительство Азербайджана принимает все необходимые меры. Судя по сегодняшней ситуации, нет никаких серьезных оснований для беспокойства. Ни у одного гражданина, находящегося на карантине, не выявлено ни одного признака болезни. И если их здоровье будет в норме, после необходимого срока они будут выписаны домой. Я считаю, что на сегодняшний день этой информации достаточно. В тоже время отдано распоряжение чтобы все органы здравоохранения, непосредственно занимающиеся этим вопросом – Министерство здравоохранения и Агентство обязательного медицинского страхования, регулярно информировали граждан», - сказал президент.