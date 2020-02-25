Макрон из-за коронавируса отказался от рукопожатий

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от рукопожатий на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом пишет журнал Paris-match со ссылкой на источники в окружении хозяина Елисейского дворца, передает Газета.ru.

Кроме того, стало известно, что для французского лидера разрабатывается специальный комплекс мер по защите от нового коронавируса.

Отмечается, что французский лидер не проходит проверки на новый коронавирус. При этом в Елисейском дворце применяются другие меры безопасности. Кроме того, Макрон изменил свое рабочее расписание для того, чтобы сконцентрироваться на борьбе с распространением инфекции.

Paris-match сообщает, что во Франции уже 191 случай заражения, три человека стали жертвами коронавируса.