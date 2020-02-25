Ильхам Алиев: «Все эвакуированные должны находиться в карантине»

«В современной повестке дня для всего мира главное - это коронавирус. Практически во всех странах обсуждают этот вопрос. Что касается Азербайджана, то могу сказать, что ситуация под контролем, по моему указанию создан оперативный штаб при Кабинете министров», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с работниками Геранбойской центральной районной больницы, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.

«Наряду с этим моим указом выделено дополнительно 10 млн манатов на то, чтобы необходимые меры были проведены более оперативно. Проводятся особые меры по эвакуации находящихся в Иране граждан Азербайджана. Будет обеспечена их доставка в Азербайджан через сухопутную границу и воздушным транспортом. Но нужно понимать, что все эвакуируемые должны определенное время находиться в карантине, чтобы не допустить распространения вируса в Азербайджане.

Наряду с этим даны соответствующие указания о временном закрытии школ, вузов и детских садов, с тем чтобы уберечь детей и подростков от этой болезни. Принимаются все необходимые меры. По информации на сегодняшний день, вероятность распространения этой болезни в Азербайджане не высока. Могу сказать, что ежедневно по нескольку раз по этому вопросу по всей стране проводятся мониторинги, на всех КПП установлены специальные приборы», - подчеркнул глава государства.

«Скажу также, ни одна страна мира не ввела ограничения на грузоперевозки, в том числе и Азербайджан. Азербайджан - транзитная страна, и на протяжении многих лет мы стремились расширить свой транзитный потенциал, и мы добились этого. Ни по каким транзитным грузам ограничений не вводится. Однако, уделяя особое внимание и этой сфере, осуществляются целенаправленные меры по доставке транзитных грузов, особенно поступающих в нашу страну по южному направлению, до их потребителей как в Азербайджане, так и в соседних странах, формируются специальные колонны из грузовых машин, обеспечено полицейское сопровождение.

Также я распорядился обеспечить иностранных водителей питанием, с тем чтобы они не выходили часто из своих автомобилей и не посещали общественные места. Иначе говоря, предпринимаются продуманные шаги с учетом каждой детали, и цель этого - защитить граждан Азербайджана от этой болезни. До сих пор все наши шаги были успешны, мы находимся в постоянном контакте с ВОЗ, ведутся работы по доставке в Азербайджан тестов для выявления заболевания, этот вопрос находит свое решение.

Вновь хочу отметить, что укрепление материально-технической базы нашей системы здравоохранения рассчитано и на непредвиденные события. Конечно же, такие прекрасные больницы возводятся нами для того, чтобы граждане пользовались ими. Естественно, что наличие подобных медицинских заведений расширяет наши возможности при тех или иных форс-мажорных обстоятельствах. Рад, что столь прекрасное медицинское учреждение уже функционирует в Геранбое», - сказал президент.