В общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана усилен санитарно-эпидемиологический контроль, выполняются работы по дезинфекции, проводятся превентивные мероприятия. Об этом haqqin.az сказали в Министерстве образования.

На сегодняшний день продезинфицированы около 2 400 школ. Этот процесс будет продолжаться в течение следующих 5-6 дней, начиная с детских садов и заканчивая вузами.

Профилактические меры усилены и в других городах и регионах страны, включая Баку, Сумгаит, Ширван, Гянджу, Хачмаз, Уджар, Гах, Газах, Агдам, Самух и Агсу.