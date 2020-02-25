В Эмиратах у двух россиян нашли коронавирус

У двоих граждан России, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, выявили коронавирус. Об этом сообщает Министерство здравоохранения ОАЭ.

В общей сложности в ОАЭ выявили шесть новых случаев заболевания — помимо россиян, заболели двое итальянцев, а также граждане Германии и Колумбии, пишет Медуза.

В министерстве ОАЭ отметили, что заболевшие контактировали с двумя людьми, диагноз которых был подтвержден ранее. Все они находились в Эмиратах в связи с проведением этапа велогонки Мирового тура.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у шести россиян. В начале февраля болезнь диагностировали у двух человек, приехавших из Китая; в конце февраля заразились трое граждан России, находившихся на лайнере «Даймонд Принсесс». Накануне Роспотребнадзор подтвердил диагноз у жителя Москвы, вернувшегося из Италии.