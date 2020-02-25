Эльхан Мамедов и Ариф Асадов о соперниках сборной Азербайджана в Лиге наций

«У нас в группе команды одинакового уровня, - заявил Эльхан Мамедов сайту АФФА. – Сборную Черногории можно считать относительно сильным соперником. Не зря при жеребьевке она была в первой корзине.

Сборная Азербайджана, которой предстоит выступать в Лиге «С», попала в одну компанию с Черногорией, Кипром и Люксембургом.

По итогам жеребьевки в Лиге наций исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов и тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов прокомментировали группу, в которую попала наша команда.

Нас ждет интересный групповой турнир. Желаю успехов нашей сборной. Естественно, наша цель – брать 3 очка в каждом матче. В такой группе можно бороться и показывать хороший результат».

Главный тренер сборной Азербайджана пока не назначен. В его отсутствие на жеребьевку в Амстердам отправился его будущий помощник Ариф Асадов.

«Средний жребий, не хороший и не плохой, - говорит опытный специалист в эфире телеканала CBC Sport. - С Люксембургом сборная Азербайджана уже играла в отборочных играх. С Черногорией и с Кипром мы впервые проведем официальные матчи. Группа равная. У всех есть шансы.