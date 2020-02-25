Коронавирус увеличил спрос на роман Камю «Чума»
На фоне новостей о распространении коронавируса в мире продажи романа Альбера Камю «Чума», впервые изданного в 1947 году, выросли почти в четыре раза в январе-феврале.
По информации статистического портала Edistat, который отслеживает продажи книг во Франции, в начале года роман Камю стали покупать чаще, чем в 2019 году. В конце января 2020 года покупатели приобрели 1,7 тыс. экземпляров. При этом за эту же неделю в 2019 году было распродано 450 копий романа, сообщает телеканал «360».
В Италии продажи романа выросли втрое, а в книжном интернет-магазине ibs.it «Чума» вышла на шестое место по продажам, сообщается на сайте aif.ru.
В романе «Чума» рассказывается вымышленная история об эпидемии чумы, произошедшей в алжирском городе Оран. Автор показывает, как жители переживают это время.
Телеканал BFM отмечает, что рост продаж тех или иных литературных произведений неразрывно связан с настроениями в обществе. В частности, отмечается, что после серии терактов ноября 2015 года в Париже и его пригородах, унесшей жизни 130 человек, особой популярностью пользовалась книга воспоминаний Эрнеста Хемингуэя о жизни в Париже «Праздник, который всегда с тобой». Это произведение стало для жителей Франции неким «символом оптимизма».