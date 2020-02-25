Коронавирус увеличил спрос на роман Камю «Чума»

На фоне новостей о распространении коронавируса в мире продажи романа Альбера Камю «Чума», впервые изданного в 1947 году, выросли почти в четыре раза в январе-феврале.

По информации статистического портала Edistat, который отслеживает продажи книг во Франции, в начале года роман Камю стали покупать чаще, чем в 2019 году. В конце января 2020 года покупатели приобрели 1,7 тыс. экземпляров. При этом за эту же неделю в 2019 году было распродано 450 копий романа, сообщает телеканал «360».