МИД: У армянской стороны в очередной раз превалируют эмоции

"Турция является активным участником всех проектов и процессов в регионе и заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном", - заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя позицию МИД Армении относительно состоявшейся в понедельник в Анкаре встречи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"В действительности столь нелепой позицией армянская сторона ставит себя в смешное положение. Видимо, стремительно развивающиеся в нашем регионе и вокруг него события или остаются вне поля их зрения и анализа, или же в очередной раз превалируют эмоции. Хотя трезвый и реальный анализ происходящих в мире и, в частности, в регионе событий способствовал бы конструктивности в подходах армянской стороны во взаимоотношениях с соседними странами.

Турция является активным участником всех проектов и процессов в регионе и заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Турция постоянный член Минской группы ОБСЕ с первого дня ее создания и всегда активно участвовала в ее работе, а также в консультациях с сопредседателями МГ ОБСЕ. Остается непонятным, зачем армянской стороне пытаться лукавить в оценке встречи турецких высокопоставленных лиц с сопредседателями МГ ОБСЕ, даже если эмоции высоки", - сказала Л.Абдуллаева.