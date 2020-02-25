Трамп заявил об «очень хорошем разговоре» с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером движения «Талибан». Об этом глава вашингтонской администрации сказал, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в Национальные институты здравоохранения (штат Мэриленд).

«Я сегодня разговаривал с лидером «Талибана», - сказал президент. - Мы очень хорошо поговорили». «Мы не хотим насилия. Посмотрим, что произойдет», - отметил глава Белого дома, говоря о том, что он и лидер талибов согласились с необходимостью прекращения насилия в Афганистане, сообщает ТАСС.

Затем президент подчеркнул, что беседа была в действительности «очень хорошей".

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп провел телефонные переговоры с заместителем лидера движения муллой Абдуллой Гани Барадаром.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В качестве мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения "Талибан" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.