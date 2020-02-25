Трамп перечислил свою зарплату на борьбу с коронавирусом $100 тысяч

Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По ее словам, глава Белого дома передал $100 тысяч. К посту на своей странице в Twitter Гришэм прикрепила фото чека на указанную сумму, выписанного на имя секретариата министра здравоохранения США, передает РИА Новости.

После победы на президентских выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей $400 тыс. в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели. Так, он перечислял свою зарплату министерствам внутренней безопасности, по делам ветеранов, транспорта.

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