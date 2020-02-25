Трамп перечислил свою зарплату на борьбу с коронавирусом $100 тысяч
Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
По ее словам, глава Белого дома передал $100 тысяч. К посту на своей странице в Twitter Гришэм прикрепила фото чека на указанную сумму, выписанного на имя секретариата министра здравоохранения США, передает РИА Новости.
President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1— Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020
После победы на президентских выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей $400 тыс. в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели. Так, он перечислял свою зарплату министерствам внутренней безопасности, по делам ветеранов, транспорта.