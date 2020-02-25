Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 01:08

Сирийские вооруженные силы при поддержке российской авиации вновь восстановили контроль над стратегически важным городом Саракеб. Войска Асада вошли в этот город-призрак, который после ударов российских военно-космических самолетов вполне пригоден в качестве декорации для съемки фильмов-катастроф. Мирного населения в нем уже не осталось, все, кто смог, бежали, и из живых там только команды правительственных войск, осуществляющих зачистку, на помощь которым прибудет российская военная полиция.

Командование продолжающей наступать турецкой армейской группировки не слишком обеспокоено тем, что «зеленая пехота» оставила город – держаться там попросту не за что, а подступы к нему, позволяющие контролировать стратегически важный перекресток шоссе М4 и М5, продолжают оставаться в зоне досягаемости ударных БПЛА и артиллерии, так зачем же личный состав терять. Командный состав турецких вооруженных сил наглядно демонстрирует разрыв шаблона о том, что «генералы готовятся к прошлой войне». Отбросив устаревшие учебники оперативного искусства, офицеры и генералы турецкой армии ведут военные действия в полном соответствии с XXI веком, когда точка на карте, населенный пункт или господствующая высота не слишком принципиальны и не стоят потерь личного состава – огневых возможностей в избытке, при необходимости можно попросту поменять ландшафт, главное – перемолоть части противника, приведя их в полностью небоеспособное состояние. Турецкие военные делают ставку не на внешний эффект, а на эффективность, когда небольшими, по сути, силами достигается максимально возможный результат. Основная задача - нанести до переговоров Эрдогана и Путина, запланированных на 5 марта, максимальный урон сирийским силам – выполняется, а чей там Саракеб и еще несколько деревень - не так уж и важно.

В Дамаске, Москве и Тегеране этого еще до конца не понимают и потому решили, что в операции «Весенний щит» наступила оперативная пауза. А значит, можно заняться политическими комбинациями, которые в изложении официальных масс-медиа, может, и выглядят большой политической игрой, но на деле являются мелким гешефтмахерством с сомнительными перспективами. Как заявил вчера российский президент, «Россия ни с кем воевать не собирается», что, впрочем, совершенно помешало Кремлю затаить на Эрдогана, по выражению Михаила Зощенко, «некоторую грубость» и приступить к формированию антитурецкой коалиции. Впрочем, на полноценную коалицию это не тянет, скорее уж неформальный клуб, где все «без чинов и галстуков». Что тут же открыло вход в него для откровенных международных маргиналов и организаций с сомнительной репутацией: ренегат-фельдмаршала Халифы Хафтар, иранского КСИР, «Хезболлы» и курдских сепаратистов. Нет, ну а что – «отбросов нет, есть кадры». Ряд российских политиков и «экспертов», преисполненных антипатией к Анкаре, но слегка обделенных адекватностью, уже предложил сформировать 30-тысячный курдский корпус, который «нерушимой стеной обороны стальной» сокрушит турецкую военную машину и посрамит Эрдогана. Правда, к разочарованию этих фантазеров от геополитики, их идею сами курды восприняли без всякого энтузиазма и совершенно не изъявляют желания в массовом порядке умирать за Асада. Так что дальше разговоров дело не пошло. А вот ренегат-фельдмаршал не стал размениваться на мелочи и приступил к решительным действиям – направил в Дамаск своих эмиссаров, которые пообещали Асаду открытие в Сирии ливийского посольства. Как это конкретно поможет сирийскому режиму избежать военного поражения, совершенно неясно, но оцените красоту жеста – регулярно битый ренегат-фельдмаршал морально поддержал Дамаск!