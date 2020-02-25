Борис Джонсон планирует уйти в отпуск по уходу за ребенком

Британский премьер-министр Борис Джонсон допустил с высокой долей вероятности, что когда он вновь станет отцом, то уйдет в декрет. Об этом сообщает Sky News.

Репортеры спросили лидера Великобритании, не намерен ли он показать пример другим «молодым» отцам, на что тот сказал: «Почти наверняка да».

Ранее стало известно, что 55-летний Джонсон собрался жениться на своей возлюбленной 31-летней Керри Саймондс. Женщина беременна, ребенок должен появиться на свет летом. Отцам в Британии положен декретный отпуск протяженностью не более двух недель. Матери проводят в декрете год.

У политика уже есть четверо законных детей от предыдущего брака и как минимум один внебрачный.

Как сообщает Sky News, ранее правом на отпуск по уходу за ребенком воспользовался премьер-министр Великобритании (2010–2016) Дэвид Кэмерон – он временно покинул пост премьер-министра в 2010 году, чтобы помочь жене Саманте ухаживать за дочерью Флоренс Роуз.



Тони Блэр, будучи премьер-министром страны с 1997-го по 2007 год, отказался уходить в отпуск по уходу за ребенком в 2000 году, когда в его семье родился сын Лео.

