Власти Италии рассматривают ряд мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

«Избегать на протяжении 30 дней любых мероприятий, включая спортивные, в которых участвуют люди, не соблюдающие дистанцию друг от друга минимум в один метр», — цитирует новостное агентство ANSA предложение итальянского правительства.

Ожидается, что премьер-министр страны Джузеппе Конте вынесет соответствующее постановление в ближайшее время, передает RT.

За последние сутки в Италии от коронавируса скончались 27 человек.