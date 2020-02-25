Лига наций: Азербайджан стартует матчем с Люксембургом полное расписание
УЕФА обнародовал календарь матчей в Лиге наций-2020/21. Сборная Азербайджана, которая выступит в группе 1 Лиги «С», начнет турнир домашним матчем с Люксембургом, который состоится 5 сентября.
После стартовой игры нашу команду ждет выезд на Кипр (8 сентября). В октябре сборная Азербайджана сначала отправится в Черногорию (9 октября), а спустя три дня примет в Баку киприотов. В заключительных играх Азербайджан примет Черногорию (12 ноября), а завершит групповой турнир выездным матчем с Люксембургом (15 ноября).
Полное расписание игр в группе 1 Лиги «С»
1-й тур. 5 сентября
20:00 (тут и далее время бакинское). Азербайджан – Люксембург
20:00. Кипр - Черногория
2-й тур. 8 сентября
22:45. Кипр – Азербайджан
22:45. Люксембург - Черногория
3-й тур. 9 октября
22:45. Люксембург - Кипр
22:45. Черногория – Азербайджан
4-й тур. 12 октября
20:00. Азербайджан – Кипр
22:45. Черногория – Люксембург
5-й тур. 12 ноября
21:00. Азербайджан – Черногория
23:45. Кипр - Люксембург
6-й тур. 15 ноября
23:45. Люксембург - Азербайджан
23:45. Черногория – Кипр.
Напомним, что победитель группы получит право в следующем цикле Лиги наций играть в Лиге «B». А команда, которая займет 4-е место в группе, будет бороться за выживание, так как две из четырех последних команд в Лиге «С» вылетят в Лигу «D».