УЕФА обнародовал календарь матчей в Лиге наций-2020/21. Сборная Азербайджана, которая выступит в группе 1 Лиги «С», начнет турнир домашним матчем с Люксембургом, который состоится 5 сентября.

После стартовой игры нашу команду ждет выезд на Кипр (8 сентября). В октябре сборная Азербайджана сначала отправится в Черногорию (9 октября), а спустя три дня примет в Баку киприотов. В заключительных играх Азербайджан примет Черногорию (12 ноября), а завершит групповой турнир выездным матчем с Люксембургом (15 ноября).

Полное расписание игр в группе 1 Лиги «С»

1-й тур. 5 сентября

20:00 (тут и далее время бакинское). Азербайджан – Люксембург

20:00. Кипр - Черногория

2-й тур. 8 сентября

22:45. Кипр – Азербайджан

22:45. Люксембург - Черногория

3-й тур. 9 октября

22:45. Люксембург - Кипр

22:45. Черногория – Азербайджан

4-й тур. 12 октября

20:00. Азербайджан – Кипр

22:45. Черногория – Люксембург

5-й тур. 12 ноября

21:00. Азербайджан – Черногория

23:45. Кипр - Люксембург

6-й тур. 15 ноября

23:45. Люксембург - Азербайджан

23:45. Черногория – Кипр.

Напомним, что победитель группы получит право в следующем цикле Лиги наций играть в Лиге «B». А команда, которая займет 4-е место в группе, будет бороться за выживание, так как две из четырех последних команд в Лиге «С» вылетят в Лигу «D».