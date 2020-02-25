Зеленский затеял масштабные перестановки в кабмине

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали назначение на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий. Об этом сказал журналистам народный депутат Михаил Радуцкий, сообщает Корреспондент.net.

Радуцкий подчеркнул, что кандидатуру Шмыгаля предложил президент Владимир Зеленский, и "фракция его поддержала".

Отвечая на вопрос о новом составе правительства, нардеп отметил, что "слуги народа" официально утвердили только кандидатуру Шмыгаля.

"Сегодня озвучили человека, которого предлагают на должность премьер-министра, а он уже должен формировать правительство и согласовывать его сначала с фракцией, а потом в зале", − заявил Радуцкий.

Кроме того, по словам депутата фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, в Украине могут быть назначены новые министры обороны, иностранных дел и финансов, социальной политики, молодежи и спорта. Он также утверждает, что свои должности сохранят министры внутренних дел Арсен Аваков, юстиции Денис Малюська и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Остальные кандидатуры, по словам парламентария, еще обсуждаются.