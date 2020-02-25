Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:27

Еще один, уже третий по счету, сирийский самолет был сбит турецким F-16, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган готовятся к встрече, Башар Асад объявляет о выборах, а у Греции начались проблемы с беженцами из Сирии – таковы основные новости вокруг продолжающейся в Идлибе операции «Весенний щит». Собственно, все должно будет решиться уже завтра, 5 марта, когда встретятся два президента - российский и турецкий. И какими бы ни были итоги этой встречи – в ситуации появится некая определенность. В первую очередь из-за того, что ситуация вокруг Идлиба стремительно обретает международный масштаб. И отмолчаться, взять паузу в надежде, что устаканится – у Москвы уже не получится.

Российская сторона недооценила два момента: решимости Эрдогана силой отстаивать интересы Турции в Сирии, если необходимо – то и вступив для этого в конфликт с Москвой. А также – готовности части международного сообщества вмешаться в происходящее, причем явно не на российской стороне. Первый звонок прозвучал, когда американцы отправили к берегам Сирии свой 6-й флот, главной ударной силой которого является авианосец «Эйзенхауэр» с 48-ю истребителями F/A-18E на борту. Второй – когда вчера, 3 марта, в Анкаре специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон готов предоставить своему союзнику по НАТО Турции боеприпасы для поддержки ее операции против сил сирийского режима в Идлибе. Третьим, возможно, станет прибытие в Турцию американских ракетных комплексов «Патриот», после чего Асад лишится своего главного козыря – поддержки российской военно-космической авиации. Военное столкновение с Россией Анкара не рассматривает даже как вариант, демонстрируя тем самым ответственный подход – но вот принуждение Москвы к переговорам невоенными способами у нее вполне получается, а значит, есть все шансы для того, чтобы Турция получила в Идлибе все, что она считает для себя необходимым. Тут, правда, возникает вопрос о том, кто в новых условиях окажется «третьим лишним» - Асад или Тегеран? Представляется, что оба. Вряд ли они с этим согласятся, здесь многое еще не ясно, но сейчас эту проблему Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решать не берутся, откладывая ее на потом.

Похоже, что и Башар Асад этим не слишком встревожен, раз уж назначил на понедельник 13 апреля 2020 года парламентские выборы в стране – полностью в плановом порядке, как это и положено по сирийскому законодательству, поскольку предыдущие выборы в национальное собрание состоялись в 2016 году. Напомню, что явка тогда составила по данным Дамаска 57,56%, а за 250 мест в парламенте боролись 3,5 тысячи кандидатов. Говоря о международном масштабе происходящего в Идлибе, необходимо отметить, что Эрдоган мастерски разыграл имеющийся у него козырь – сирийских беженцев. Тысячи человек - в том числе совсем маленькие дети - последние несколько дней спят на земле у границы Турции и Греции. Беженцы мечтают попасть в Европу, которую представляют землей обетованной - а Турция совсем не возражает: власти открыли границу и пообещали не препятствовать мигрантам. По последним данным турецкого МВД, границу с Грецией уже пересекли более 130 тысяч нелегальных мигрантов. Греция, которая всеми силами пытается остановить поток, говорит, что не готова к такому числу людей, на что турки, пряча улыбки, лишь пожимают плечами: «нам они тоже не в радость, но не стрелять же в них». Опасаясь наплыва нелегальных мигрантов, власти Греции установили на контрольно-пропускных пунктах колючую проволоку, но желающих попасть в Европу сирийских пилигримов это не останавливает. За прошедшие несколько дней мигранты уже закидывали греческих пограничников камнями и использовали металлические прутья, а те в ответ применяли слезоточивый газ.