Предсказано исчезновение пляжей по всему миру

Специалисты Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии пришли к выводу, что из-за изменения климата к 2100 году с лица Земли исчезнет половина песчаных пляжей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам ученых, даже если человечество резко сократит загрязнения из-за сжигания ископаемого топлива, может исчезнуть множество пляжей, что нанесет серьезный ущерб пляжному туризму в больших и малых странах. Кроме того, прибрежная линия является дополнительной защитой против штормов и наводнений, поэтому с ее исчезновением число экстремальных погодных явлений возрастет.

Согласно данным, сильнее всего пострадает Австралия. В течение следующих 60 лет она может потерять 15 тысяч километров пляжей. Ущерб будет также нанесен Канаде, Чили и США. В десятку стран, которые могут потерять песчаные береговые линии, входят Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия.