Первый случай коронавируса в Польше

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил, что в стране обнаружен первый случай заражения коронавирусом, передает ТАСС.

«Это пациент, который приехал из Германии», — сказал министр.

По его словам, у заболевшего высокая температура и кашель. Все контактировавшие с ним находятся на карантине. Шумовский добавил, что Польша давно разработала план действий на случай обнаружения заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.