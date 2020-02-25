В Баку обокрали посла Афганистана
В Баку совершена кража из рабочего кабинета посла в административном здании, расположенном по адресу Ясамальский район, ул. Г.Джавида.
Как передает Report, из ящика рабочего стола в кабинете посла Афганской Исламской Республики в Азербайджане Хейруллаха Спеланая украдены 35 тысяч 255 долларов США (59 933 манатов).
Посол Х.Спеланай обратился в правоохранительные органы.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 177.3.2 (кража в крупном размере), ведется следствие.