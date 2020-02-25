В Петербурге похитили и пытали азербайджанца

По версии следствия, вечером 13 января во дворах недалеко от метро "Проспект Просвещения" они остановили 34-летнего уроженца Азербайджана, который в прошлом занимался перевозками. Они показали мужчине удостоверение, похожее на полицейское, и затолкали его в минивэн "Хендэ Старекс" с подложными номерами.

В машине они натянули на глаза жертвы шапку, связали руки пластиковыми хомутами, повалили на пол и стали избивать. Агрессоры требовали один миллион несуществующего долга. Азербайджанца привезли в один из домов деревни Большое Коновалово Ломоносовского района Ленобласти, где продолжили экзекуцию. В итоге мужчина согласился найти необходимую сумму. Только после этого его вывезли из деревни и освободили. К этому моменту злоумышленники уже были в курсе, что супруга похищенного обратилась в полицию.

Во время обысков по местам жительства задержанных нашли пластиковые хомуты, удостоверение, внешне похожее на полицейское, травматический пистолет и два автомобиля "Хендэ" с подложными номерами. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека группой лиц". Мера пресечения задержанным будет избрана в течение двух суток. Эта процедура уже им знакома.