Иранский министр заразился коронавирусом
Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Рза Рахмани заразился коронавирусом, сообщает Anadolu.
Сообщается, что он госпитализирован в одной из больниц Тегерана.
Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Рза Рахмани заразился коронавирусом, сообщает Anadolu.
Сообщается, что он госпитализирован в одной из больниц Тегерана.
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