В Беларуси шесть случаев коронавируса

В Беларуси подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения страны.

"Результаты анализов еще двоих человек дали положительный результат", - отметили в Минздраве, передает Интерфакс.

Накануне вечером было объявлено о четвертом зараженном коронавирусом в Беларуси. Тогда же пресс-служба ведомства сообщила о подозрении на коронавирус еще у двоих пациентов, за которыми велось медицинское наблюдение. Их анализы в итоге дали положительный результат. "Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Витебской области, четыре - в Минске", - уточнили в Минздраве.

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