В Беларуси шесть случаев коронавируса
В Беларуси подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения страны.
"Результаты анализов еще двоих человек дали положительный результат", - отметили в Минздраве, передает Интерфакс.
Накануне вечером было объявлено о четвертом зараженном коронавирусом в Беларуси. Тогда же пресс-служба ведомства сообщила о подозрении на коронавирус еще у двоих пациентов, за которыми велось медицинское наблюдение. Их анализы в итоге дали положительный результат. "Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Витебской области, четыре - в Минске", - уточнили в Минздраве.