Казахстан закрывает порты... и для кораблей из Азербайджана

Казахстан с целью предотвращения распространения коронавируса СOVID 2019 приостановил вхождение иностранных судов с пассажирами в казахстанские порты Актау и Курык. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе пароходства, об этом официально оповещены все пароходные компании прикаспийских государств, в том числе ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Казахстанская сторона на неопределенное время запретила вход кораблей, в которых осуществляются перевозки пассажиров и грузовых автомобилей с водителями. В сообщении казахстанской стороны говорится, что пассажиры, водители, проводники вагонов и др. не смогут вступить на казахстанскую территорию. В то же время паромные перевозки железнодорожных составов и танкеров продолжатся.

В связи с этим ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» приостановило продажу билетов в казахстанском направлении.

В пароходстве так же сообщили, что на всех кораблях проводятся санитарно-профилактические мероприятия. В частности, осуществлена дезинфекция на всех судах, курсирующих в порты Казахстана и Туркменистана. Личный состав обеспечен медицинскими масками, респираторами, комбинезонами, дезинфектантами и пр.