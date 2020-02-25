Турецкий министр отказался встречаться с делегацией из Ирана

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отказался от встречи с иранской делегацией из-за угрозы коронавируса, сообщает турецкий телеканал NTV.

Согласно информации, иранская делегация должна была прибыть в Анкару сегодня для обсуждения мер борьбы с вирусом. Вместо этого Коджа предложил провести диалог посредством Skype.

Ранее Фахреттин Коджа заявил, что в Турции нет зараженных коронавирусом. Хотя, по его же словам, это не исключает вероятности наличия зараженных коронавирусом в стране.