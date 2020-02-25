США нанесли авиаудар по талибам

Спустя несколько дней после заключения мира с талибами Соединенные Штаты нанесли авиаудар по позициям движения "Талибан" в афганской провинции Гильменд, назвав его оборонительным, сообщает Интерфакс со ссылкой на Tolo News.

"Соединенные Штаты 4 марта нанесли авиаудар по бойцам "Талибана", которые активно атаковали КПП афганских правительственных сил в районе Нари Сарадж в Гильменде", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил США.

29 февраля талибы и США подписали в Катаре мирное соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже 20 лет.