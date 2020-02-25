Chenot Palace Gabala в престижной коллекции National Geographic Traveller Spa & Wellness 2020

Коллекция Spa & Wellness, считающаяся библией Спа и медицинских центров, является частью замечательной серии ежегодных выпусков журнала National Geographic Traveller. Каждый год этот всемирно известный журнал публикует список тщательно отобранных лучших оздоровительных курортов по всему миру.

В статье рассказывается о том, что представляет собой Chenot Palace Gabala - оазис спокойствия и умиротворения, где можно насладиться эффективными процедурами для физического и ментального здоровья. Здесь описывается «медицинский Спа-центр», где «каждому гостю предоставляется индивидуальная программа под наблюдением квалифицированных специалистов» с акцентом на уникальный метод Шено и диету Шено.

Как отмечается в журнале о локации, «спокойствие Габалы позволяет посетителям восстановить свою природную энергию и обрести внутреннюю гармонию, что является основополагающим для улучшения физического и ментального здоровья».

Публикация в одном из самых известных изданий в мире - это хорошая возможность для продвижения не только самого отеля, но и Азербайджана во всем мире.