Chenot Palace Gabala в престижной коллекции National Geographic Traveller Spa & Wellness 2020
Оздоровительный отель Chenot Palace Gabala включен в престижную коллекцию National Geographic Traveller Spa and Wellness 2020.
Коллекция Spa & Wellness, считающаяся библией Спа и медицинских центров, является частью замечательной серии ежегодных выпусков журнала National Geographic Traveller. Каждый год этот всемирно известный журнал публикует список тщательно отобранных лучших оздоровительных курортов по всему миру.
Ознакомиться со статьей можно по следующей ссылке: https://magazine.natgeotraveller.co.uk/thecollection-spa-and-wellness-2020/Asia-Australasia/Chenot-Palace-Health-Wellness-Hotel/
В статье рассказывается о том, что представляет собой Chenot Palace Gabala - оазис спокойствия и умиротворения, где можно насладиться эффективными процедурами для физического и ментального здоровья. Здесь описывается «медицинский Спа-центр», где «каждому гостю предоставляется индивидуальная программа под наблюдением квалифицированных специалистов» с акцентом на уникальный метод Шено и диету Шено.
Как отмечается в журнале о локации, «спокойствие Габалы позволяет посетителям восстановить свою природную энергию и обрести внутреннюю гармонию, что является основополагающим для улучшения физического и ментального здоровья».
Публикация в одном из самых известных изданий в мире - это хорошая возможность для продвижения не только самого отеля, но и Азербайджана во всем мире.
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Телефон: +994 24 205 44 11/04; +994 50 290 28 78/90
Адрес: Нохургышлаг, Габала
Сайт: www.chenotpalacegabala.com