Генпрокуратура предупредила главреда, распространявшего фейки о коронавирусе

Сайт предоставлял читателям информацию, не соответствующую действительности, размещая статьи с провокационными заголовками и фотографиями, создавая тем самым искусственный ажиотаж.

Во время расследования, проведенного Генпрокуратурой Азербайджана, было выявлено, что новостной сайт Sozcu.az размещал статьи о широком распространении в стране коронавируса COVID-19, о смертельных случаях в медицинских учреждениях вследствие этой "эпидемии", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В связи с этим учредитель портала Мамедов Эльшан Али оглу был приглашен в Генеральную прокуратуру, где в соответствии с требованиями закона Азербайджана "О прокуратуре" до его сведения была доведена недопустимость распространения СМИ ложной и предвзятой информации на основании статьи 10 закона Азербайджана "О средствах массовой информации".

Он был официально предупрежден о том, что в случае продолжения распространения такой предвзятой и противоречащей требованиям закона информации в его отношении будут предприняты более строгие меры, предусмотренные законодательством, включая привлечение к уголовной ответственности.

В отношении СМИ и пользователей соцсетей, допускающих незаконные действия, распространяющих информацию, не уточненную в Минздраве, TƏBİB и Оперативном штабе при Кабмине, будут предприниматься строгие меры.