Синоптики о погоде на завтра
5 марта в Баку и на Апшеронском полуострове переменная облачность, осадков не ожидается, местами туман, юго-западный ветер днем временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-8, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 768 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно будет без осадков, утром туман, западный ветер местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.
Завтра днем на Апшероне ожидается усиление южного ветра, который может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.