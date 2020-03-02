Медицинские маски во Франции будут продавать по рецепту

Медицинские маски во Франции больше не будут доступны в свободной продаже на фоне ситуации с коронавирусом, их будут продавать по рецепту, заявила официальный представитель правительства Франции Сибет Ндияй, сообщает РИА Новости.

«Маски сейчас купить нельзя, поскольку мы дали инструкции аптекам, чтобы они распространяли маски только среди медицинских работников или по рецепту», — сказала Ндияй во время пресс-конференции.

Накануне президент Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 212 человек, из них четверо скончались.