Почти три тысячи иранцев заразились коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 2922, зафиксировано 92 летальных исхода. Такие данные привел глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Киянуш Джаханпур.
"Количество новых заболеваний со вчерашнего дня - 586 случаев. Всего с учетом новых данных - 2922", - сказал он, добавил, что "число жертв достигло 92, выздоровело 552 человека".
Ранее сообщалось о 2336 заболевших и 77 смертельных исходах.